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Опубликовано 25 марта 2024, 17:49
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Актриса Эвелина Бледанс покинула Москву и отправилась на поезде в Крым

Актриса Эвелина Бледанс покинула Москву и отправилась на поезде в Крым

© Starface.ru

Актриса Эвелина Бледанс покинула Москву и отправилась на отдых. Она призналась поклонникам, что купила билеты на поезд и едет в Крым.

«Еду я на родину», — написала Эвелина на своей странице в соцсети.

Артистка родилась в Ялте, а в 21 год переехала в Ленинград, где поступила на актерский факультет ЛГИТМиКа.

Бледанс неоднократно признавалась подписчикам, что любит Крым и старается как можно чаще посещать родные края. На полуострове у актрисы проживают близкие родственники.

Эвелина — мама двоих детей. В 2012 году она родила сына Семена от российского продюсера Александра Семина. Мальчик появился на свет с синдромом Дауна и его воспитание потребовало множество сил и средств.

Ранее Бледанс выступила за заключение брачных договоров. По ее мнению, документ «очень нужен» для сохранения семьи.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Эвелина Бледанс
отпуск
Крым