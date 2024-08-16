Актриса Елена Захарова похвасталась фигурой на пляже в Греции
© Lomohov Anatoly / East News
Актриса Елена Захарова снялась на фоне заката на пляже в Греции. Звезда сериала «Кадетство» примерила черный купальный костюм с аксессуарами. Снимком она поделилась в соцсетях.
Поклонники оценили фигуру знаменитости и написали ей комплименты. Сама она признавалась, что быстро восстановилась после родов. Женщина рассказала, что лишний вес ушел после грудного вскармливания. Кроме того, она вела активный образ жизни, делала все сама, поэтому у нее не было времени на переедание. А еще звезда призналась, что никогда не сидела на диете.
Напомним, что Захарова стала мамой в 2017 году. Она родила дочь Майю, но отца малышки скрывает. Актриса отмечала, что хочет уберечь сокровенное, поэтому не показывает близких людей.
При этом в конце апреля поклонники заподозрили звезду в беременности. 48-летняя артистка была в отпуске с наследницей в Дубае и фотографировалась в купальнике. Если одни отмечали прекрасную фигуру актрисы, то другие заподозрили, что она находится в «интересном положении».
«Снова беременна? Можно поздравить?» – написали в комментариях.
Ранее мы писали о том, что актриса Кристина Асмус высказалась о своей внешности. Девушка пожаловалась, что на официальных снимках с мероприятий выглядит на 46 лет.