Актриса Елена Захарова похвасталась фигурой на пляже в Греции

Актриса Елена Захарова снялась на фоне заката на пляже в Греции. Звезда сериала «Кадетство» примерила черный купальный костюм с аксессуарами. Снимком она поделилась в соцсетях.

Поклонники оценили фигуру знаменитости и написали ей комплименты. Сама она признавалась, что быстро восстановилась после родов. Женщина рассказала, что лишний вес ушел после грудного вскармливания. Кроме того, она вела активный образ жизни, делала все сама, поэтому у нее не было времени на переедание. А еще звезда призналась, что никогда не сидела на диете.