Актриса Екатерина Гусева рассказала, как стала атаманшей в новом спектакле

Актриса Екатерина Гусева и художественный руководитель Театра Моссовета Евгений Марчелли стали гостями шоу «Мурзилки Live» на «Авторадио». Артистка рассказала о том, как перевоплотилась в атаманшу ради спектакля «Бременские музыканты».

Гусева призналась, что в детстве ей нравился этот мультфильм. Она с интересом наблюдала за действиями героев, но представляла себя не атаманшей.

«Принцессой представляла, конечно. Это потом уже начала понимать, что атаманша-то поинтереснее. На самом деле в мультфильме это некое существо, вроде бы нарисована женщина, а поет мужчина», – поделилась актриса.

Екатерина отметила, что в мультфильме атаманшу представили как тучную особу в красном, с необычной прической на голове. Когда ей предложили эту роль, то артистка сначала растерялась. А после открыла сценарий и была удивлена. Там было сказано об ушедшей маме. Тогда ей пришла в голову идея, что мама принцессы ушла в лес и стала разбойницей. А ее банда тоже состоит из представительниц прекрасного пола.

«Это сбежавшие красавицы, которые живут жизнью амазонок, жизнью свободной», – отметил Евгений Марчелли.

«Да, беглянка эта мама первая. Потому что с таким, ну, как бы королем, пусть даже королем, но жить сложно. У меня фантазия, конечно, заработала моя актерская», – поделилась Гусева в эфире «Авторадио».

Спектакль получился очень музыкальным и живым. А для героев создали стильные и красочные наряды. Кроме того, во время постановки есть интерактив с залом. По словам художественного руководителя, интересно будет не только детям, но и взрослым.