Актриса Чулпан Хаматова сыграет в спектакле украинского режиссера в Бостоне

Актриса Чулпан Хаматова сыграет в спектакле «Наш класс» еврейского режиссера украинского происхождения в Бостоне. Она призналась, что счастлива работать с Игорем Голяком, и назвала данную постановку «важной».

О планах Чулпановой выступить в Бостоне сообщил Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Источник пишет, что актриса сыграет в спектакле еврейку. Он также обратил внимание, что Голяк в 2022 году запустил акцию «Артисты за Украину», хотя диплом актера получил в Москве – в театральном институте имени Щукина.

«Я хочу громко говорить о том, что происходит с людьми, когда их одолевают ненависть и война», — сообщила актриса.

Спектакль рассказывает историю 10 одноклассников – пяти евреев и пяти поляков, которые выросли как друзья, а потом столкнулись с пробуждением ненависти. История основана на реальных событиях 1941 года.

Ранее уехавшая в Латвию Хаматова призналась, что за границей нет того комфорта, который был в Москве.