Актриса Анастасия Уколова представила поклонникам трехлетнего сына

Актриса Анастасия Уколова, известная по сериалу «Комбинация», представила поклонникам сына. Она три года скрывала наследника от публики.

«Это Гоша. 14 сентября ему исполнилось три года», - сообщила Уколова на своей странице в соцсетях.

Для 31-летней знаменитости это первый ребенок. Актриса поделилась, что сын может без повода подбежать со словами «Мама, я тебя люблю». Анастасия говорит, что это самые счастливые мгновения.

«На этой неделе все посты будут про него. Знакомьтесь», — сообщила Уколова.

Ранее она делилась, что была не готова к материнству, плакала от страха причинить вред ребенку. Актриса взяла на работу няню, и после этого многое изменилось.

Почти три года Уколова состояла в браке с Юрием Горовым. В 2025 году суд расторг их союз. Знаменитость получила документы о разводе в свой день рождения – 22 мая.