Актриса Алла Довлатова выложила в Сеть откровенное видео

Радиоведущая и актриса Алла Довлатова решила оригинально ответить на упрёки хейтеров в свой адрес.

«Недавно меня обвинили, что на массажном столе якобы лежу вовсе не я, а вместо меня там какая-то статистка. Просто смешно», – пожаловалась на упреки в свой адрес светская львица.

Дело в том, что у Довлатовой есть все основания обижаться на подобные высказывания свой адрес.

Алла старательно поддерживает форму, постоянно практикуя диеты и регулярно посещая спортзал.

Специально, чтобы «заткнуть за пояс» всех сомневающихся, Довлатова выложила в Сеть видео, на котором она обращается к своим подписчикам стоя в ванне в одном купальнике.

Стоит отдать должное, в свои 48 Довлатова действительно выглядит более чем стройно.