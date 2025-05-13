НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 13 мая 2025, 13:57
1 мин.

Актриса Агата Муцениеце неожиданно отреагировала на новости о третьей беременности

Актриса Муцениеце показала фигуру в спортзале после новостей о беременности.
Актриса Агата Муцениеце неожиданно отреагировала на новости о третьей беременности

© Starface.ru

Актриса Агата Муцениеце решила продемонстрировать подтянутую фигуру после появления слухов о третьей беременности. Она опубликовала кадры из спортзала, тем самым опровергнув догадки пользователей Сети.

После новостей о помолвке Агаты поклонники стали активно обсуждать то, что звезда «Закрытой школы» может находиться в положении. Поводом послужило видео, в котором фанаты разглядели у Муцениеце округлившийся живот, прикрытый объемной рубашкой. Артистка слухи комментировать не стала. Вместо этого она решила показать, как ее тело выглядит в обтягивающих лосинах и топе.

В ролике, который Агата опубликовала в личном блоге, она выполняла упражнение на тренажере.

«Нет повода не идти в зал», - подписала кадры актриса, намекнув, что все-таки не беременна.

Актриса Агата Муцениеце неожиданно отреагировала на новости о третьей беременности

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что у Агаты Муцениеце уже есть двое детей от Павла Прилучного – Тимофей и Мия. И сын, и дочь после развода родителей остались жить с матерью, хоть и поддерживали общение с отцом. Однако летом прошлого года Тимофей принял решение переехать к папе и его новой жене Зепюр Брутян.

Ранее Агата Муцениеце рассказала об алкоголизме после развода с Павлом Прилучным.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Агата Муцениеце
слухи о беременности
фигура
спорт
новости звезд