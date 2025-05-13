Актриса Агата Муцениеце неожиданно отреагировала на новости о третьей беременности

Актриса Агата Муцениеце решила продемонстрировать подтянутую фигуру после появления слухов о третьей беременности. Она опубликовала кадры из спортзала, тем самым опровергнув догадки пользователей Сети.

После новостей о помолвке Агаты поклонники стали активно обсуждать то, что звезда «Закрытой школы» может находиться в положении. Поводом послужило видео, в котором фанаты разглядели у Муцениеце округлившийся живот, прикрытый объемной рубашкой. Артистка слухи комментировать не стала. Вместо этого она решила показать, как ее тело выглядит в обтягивающих лосинах и топе.

В ролике, который Агата опубликовала в личном блоге, она выполняла упражнение на тренажере.

«Нет повода не идти в зал», - подписала кадры актриса, намекнув, что все-таки не беременна.