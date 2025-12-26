Актера Алексея Серебрякова госпитализировали из-за обострения бронхита. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В декабре медики экстренно госпитализировали 61-летнего актера Алексея Серебрякова из-за обострения хронического бронхита. Артист ежедневно выкуривает по 2 пачки сигарет в день.

Известно, что актер жаловался на сильную одышку и кашель. В итоге спустя четыре дня лечения его выписали с рекомендацией сократить количество сигарет в день. Впрочем, как утверждают журналисты, Серебряков выполнять просьбы врачей не планирует.

Если артист продолжит курить как прежде, у него может развиться ХОБЛ (Хроническая обструктивная болезнь легких) — это прогрессирующее неизлечимое заболевание легких.

Ранее мы писали о том, что супруга актера Алексея Серебрякова сообщила о пополнении в семье.