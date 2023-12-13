Актер Влад Тирон признался, что его девушка не имеет отношения к кино

Звезда сериала «Триггер», актер Влад Тирон рассказал о своей возлюбленной. Об этом пишет The Voice.

Как признался артист, со своей девушкой он познакомился в одном из московских ресторанов, где он тогда работал.

«Фандорина» мы посмотрели вместе с ней. Я скептически оценивал и свою игру, и то, что там происходит. А Яна была другим полюсом - ей очень понравилось», - заявил Тирон.

Актер также отметил, что его возлюбленная не смогла с первого раза осилить «Триггер», однако позднее все-таки посмотрела сериал полностью. Тирон подчеркнул, что его избранница никак не связана с киноиндустрией. По его словам, девушка занимается современными танцами и собирается стать педагогом.

Кроме того, актер рассказал, как планирует отпраздновать Новый год. Он сообщил, что собирается встретить праздник с родителями, после чего отправится гулять в компании девушки и друзей.

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