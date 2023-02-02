Актер Виктор Сухоруков начал оздоровительную голодовку

На восьмом десятке лет народный артист России Виктор Сухоруков остается одним из самых востребованных актеров отечественного театра и кино.

Пилот Окопыч и опричник Малюта Скуратов, руководитель шахматной команды и криминальный авторитет дядя Коля, - все это работы только последних пяти лет.

А в целом на счету Сухорукова более ста ролей в кино и около 30 - в полутора десятках театров.

Как удается актеру в таком солидном возрасте поддерживать форму?

Раз в неделю я голодаю, - рассказал журналистам издания Газета.Ru легендарный брат Данилы Багрова, – организм трудится 24 часа в сутки, а когда человек голодает, как ни странно, мы даем нашему организму перерыв.

Пусть немножко отдохнет вместе с моим желанием.

Сухоруков называет эту процедуру «чисткой», которая успешно заменяет ему все походы в фитнес-центры.