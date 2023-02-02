19:20, 02 февраля 2023
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Актер Виктор Сухоруков начал оздоровительную голодовку
На восьмом десятке лет народный артист России Виктор Сухоруков остается одним из самых востребованных актеров отечественного театра и кино.
Пилот Окопыч и опричник Малюта Скуратов, руководитель шахматной команды и криминальный авторитет дядя Коля, - все это работы только последних пяти лет.
А в целом на счету Сухорукова более ста ролей в кино и около 30 - в полутора десятках театров.
Как удается актеру в таком солидном возрасте поддерживать форму?
- Раз в неделю я голодаю, - рассказал журналистам издания Газета.Ru легендарный брат Данилы Багрова, – организм трудится 24 часа в сутки, а когда человек голодает, как ни странно, мы даем нашему организму перерыв.
Пусть немножко отдохнет вместе с моим желанием.
Сухоруков называет эту процедуру «чисткой», которая успешно заменяет ему все походы в фитнес-центры.
Источник:Газета.Ru
Автор:Кирилл ЗенковТеги:
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