Актер, режиссер и педагог Армен Джигарханян навсегда вписал свое имя в историю российского кино и стал олицетворением дружеских связей между народами бывшего СССР. Такую оценку его роли в интервью новостному агрегатору «СМИ2» дал президент армянской диаспоры Тюменской области, заслуженный строитель России Абрам Овеян.

По словам Овеяна, Джигарханян был личностью, обладавшей уникальной способностью не просто сближать, но и взаимно обогащать культуры разных стран. В России в честь юбилейной даты артиста проходит множество памятных мероприятий, включая кинопоказы и фестивали, которые, как отметил общественный деятель, помогают взглянуть на культуру как на важный инструмент построения отношений между народами.

«Культура — это живая ткань, сотканная из языка, традиций, искусства и ценностей. И в истории всегда находятся личности, способные соединять разные культуры, становясь настоящими мостами между народами. Армен Борисович был именно таким человеком», — заявил Овеян.

Он раскрыл феномен популярности и значения Джигарханяна, который заключался в умении гармонично объединить в своем творчестве армянскую выразительность и русскую театральную школу. Благодаря этому актер знакомил многомиллионную аудиторию с фольклором и духовным богатством своего народа. Овеян подчеркнул, что за годы своей деятельности Джигарханян стал настоящим символом дружбы и примером мастерства, он сумел наглядно показать, что культурные различия не разъединяют, а сближают людей.

«Его вклад в советское и российское искусство невозможно переоценить. Уникальная манера игры, дар перевоплощения и преданность профессии сделали его одной из самых ярких фигур в истории отечественного театра и кино», — отметил Овеян

Он добавил, что работы артиста продолжают восхищать и вдохновлять зрителей и сегодня. По его мнению, такие личности, как Армен Джигарханян, трансформируют культуру, делая ее не просто отражением национального достояния, но и действенным инструментом укрепления мира между народами.

Напомним, что 3 октября 2025 года исполнилось 90 лет со дня рождения Армена Джигарханяна.