Актер «Молодежки» Гаврилов сообщил об опухоли и заявил, что «лишился всего» после развода

Михаил Гаврилов запомнился отечественному зрителю благодаря роли в «Молодежке». Однако преданные поклонники заметили, что после съемок в сериале мужчина перестал появляться на ТВ. В новом интервью для издания StarHit актер объяснил сложившуюся ситуацию.

Оказалось, что за минувшее время Михаил перенес множество несчастий. Например, в откровенной беседе Гаврилов заявил о тяжелом разводе с Анной Носатовой. По словам мужчины, тогда он не только «лишился абсолютно всего», но и столкнулся с чужими долгами. Судебные разбирательства длились два года, вот почему он не мог вернуться к прежней жизни.

«Это и квартира на Таганке, и все сбережения — на меня упали какие-то не мои долги», — пояснил Михаил.

Кроме того, во время развода врачи обнаружили серьезные проблемы у Гаврилова. Речь идет про опухоль, из-за которой актеру предстоит пережить хирургическое вмешательство.

«Вспоминать все это не хочется. Это возвращает к ощущению, что меня использовали как дойную корову», — резюмировал мужчина.

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