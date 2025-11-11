Актер Кирилл Ульянов продал квартиру в Петербурге за 19,5 млн рублей и вернул ее

Актер Кирилл Ульянов продал квартиру в Санкт-Петербурге и вернул ее. Покупательница успела сделать в жилище ремонт, но суд отказался назначить выплату компенсации.

Подробности приводит ТАСС.

Актер подал гражданский иск, который суд полностью удовлетворил. Сделку по продаже квартиры признали недействительной. Покупательницу обязали вернуть жилье, а актера – выплатить 19,5 млн, которые он получил от женщины.

В материалах дела говорится, что сделка состоялась в январе 2024 года. Позже в квартире сделали ремонт стоимостью 2,6 млн. Истец утверждал, что мошенники вынудили продать квартиру – несколько месяцев актеру поступали звонки от неизвестных. В результате было возбуждено уголовное дело.

Экспертиза подтвердила, что действия продавца были обусловлены манипулятивным воздействием со стороны неустановленных лиц.

Отказ во взыскании компенсации за ремонт объяснили тем, что возмещению подлежат затраты для приведения жилья в пригодное состояние. При приеме квартиры она находилась в надлежащем состоянии, и, как решил суд, ремонт проводился для улучшения жилищных условий, и владельцы действовали в своих интересах.

