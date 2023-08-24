Актер Кирилл Мелихов раскрыл сложности своей профессии и рассказал, чем кино отличается от театра

Кино и театр — вещи, плавно перетекающие друг в друга. Так же плавно перетекать из них приходится российским актерам, готовым работать и на съемочной площадке, и на сцене. Артист Кирилл Мелихов поделился в беседе с телеканалом «360» своими впечатлениями от профессии, а также объяснил, чем работа в театре отличается от работы в кино.

Обе сферы учат примерно одному. Актеру приходится перевоплощаться как на сцене, так и на съемочной площадке. Но при этом опыт он получает разный. По словам Мелихова, в театре приходится больше тренироваться, оттачивать каждый фрагмент перед выступлением. Кроме того, актеров учат работать со зрителями. Подготовка той или иной постановки может занимать массу времени — несколько месяцев уходят только на репетиции.

В кино же немного другая ситуация. Столько времени на раскачку и подготовку у актеров нет. За два-три дубля необходимо выдать все, чтобы от тебя требуется. При этом ни о каких репетициях речи не идет, поэтому иногда приходится проигрывать сцены у себя в голове, отметил Мелихов. Но даже после выхода на площадку все может пойти по-другому.

Также во время беседы Мелихов рассказал о начале своей карьеры. По его словам, в ГИТИСе он впитывал в себя весь опыт старших поколений. Сначала актер не хотел разрываться между миром кино и театром, поэтому отдал предпочтение второму. Мелихов отказывался от разных предложений прежде, однако сейчас уже пересмотрел свои взгляды и старается преуспеть в медийном мире.

Ранее певица Лолита Милявская показала своим поклонникам, чем питается во время съемок. На площадке исполнительнице хита «На Титанике» приходится есть макароны и «жесткие салатики».