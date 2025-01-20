Актер из «Слова пацана» Могильников намекнул на воссоединение с Анной Пересильд

Актер Ярослав Могильников намекнул на воссоединение с Анной Пересильд. Звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» поделился видео бывшей возлюбленной.

В Сети обратили внимание на то, что Могильников отреагировал на ролик Анны на песню «Люблю». Многие посчитали, что таким образом артист сообщил о примирении с коллегой.

«Неужели они помирились», «Репостнул – значит, все хорошо», «Ярослав, вы приколист?» - обсуждают пользователи.

Сам Могильников никак не комментировал, в каких отношениях сейчас находится с Пересильд. Напомним, что в конце 2024 года актеры, которые и так скрывали роман, объявили о расставании. Анна делилась после этого с поклонниками, что ей разбили сердце. При этом подробности оба не рассказывали.

К слову, после разрыва отношений с актрисой Ярослав заявил, что влюбился, а Анну заподозрили в романе с певцом Ваней Дмитриенко. Слухи появились после того, как она снялась в клипе артиста.

Ранее Анна Пересильд заявила, что может построить отношения только с актером.