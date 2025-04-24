Актер из «Штрафбата» Коврижных отреагировал на инициативу о запрете фильма. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Накануне глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой направил в адрес гендиректора Первого канала Константина Эрнста письмо с требованием снять с эфирной сетки фильм «Штрафбат». Общественник заявлял, что в картине «романтизируют уголовников» и фальсифицируют исторические реалии.

Актер Илья Коврижных, снимавшийся в картине, заявил, что режиссер совещался с ветеранами ВОВ во время съемочного процесса.

«Я слышал, когда мы ещё снимали, что кто-то говорил из ветеранов ВОВ, что там есть выдумка, кто-то, наоборот, говорил: "Боже мой, как это всё правдоподобно". Я скажу только одно: в художественном произведении всегда есть место чему-то дополнительному – может быть, преувеличенному, а может, наоборот, скрытому», - объяснил он.

Коврижных добавил, что фильм посвящен историям людей, связанных с великой победой.

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