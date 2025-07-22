Актер Иван Добронравов вспомнил, как поступил в вуз благодаря творчеству Шукшина. Об этом сообщает Kp.ru.

На днях в Барнауле открыли фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», посвященный актеру Василию Шукшину. На открытие торжества приехали коллеги артиста. Среди них оказался и актер Иван Добронравов.

Он рассказал, что в свое время изучал творчество Шукшина.

«Вспомнил, что вообще-то творчество Василия Макаровича проходит через всю мою жизнь. Я и вырос на фильмах, которые были сняты по его произведениям и с его участием, в свое время поступал в институт, читая прекрасный рассказ „Микроскоп“», — заявил он.

Добронравов поздравил жителей Барнаула с началом фестиваля, к его пожеланиям присоединились режиссер Полина Кондратьева и зампред правительства Алтайского края Юрий Абдуллаев.

Ранее мы писали о том, что к дому тяжелобольной Анастасии Мельниковой охапками несут цветы.