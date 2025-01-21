Актер Головин, ведущий Дружко и певица Новикова примут участие в шоу о выживании

Звезда сериала «Кадетство» Александр Головин, телеведущий Сергей Дружко и экс-солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова станут участниками нового сезона шоу «Выживалити», которое стартует 14 февраля на телеканале «Пятница!».

Среди желающих побороться за главный приз – 10 миллионов рублей будут и другие звезды экрана, спорта и Интернета. Выпуски программы будут выходить каждую пятницу в 19:00.

«Выживалити» — это соревновательное реалити с жесткими физическими испытаниями и психологическими ловушками. 16 звезд шоу-бизнеса и спорта, которые уже были героями российских реалити, вступят в борьбу за 10 миллионов рублей. Во время прохождения заданий игроки всегда будут стоять перед моральным выбором: создавать альянсы или действовать в одиночку, дружить или враждовать, предать или поддержать близкого. Шоу не только проверит звезд на выносливость, но и покажет, смогут ли они остаться людьми в борьбе за главный приз проекта. Ведущий — Вадим Демчог.

Состав участников Выживалити-2:

Александр Головин — актер театра и кино. Популярность ему принесла роль Максима Макарова в сериале «Кадетство». Актер также сыграл главные роли в фильмах «Ёлки» и «Женщины против мужчин». Головин увлекается экстремальным спортом, катается на сноуборде и занимается фрирайдом.

Александр Головин: «Супруга сказала: «Не возвращайся без победы!». Не ждет меня без десяти миллионов. А мне как раз нужно квартиру купить. Первый сезон «Выживалити» чуть-чуть смотрел и обалдел. Страшно переживаю, но некоторые люди платят большие деньги, чтобы получить такой адреналин. А я счастливчик, приехал и «вкушаю» всё это. Здесь я каждого считаю своим конкурентом, все ребята «заряженные». Но я готов к бою!».

Никита Турчин — экстрасенс, самый молодой участник шоу «Битва экстрасенсов». Никита Турчин: «Я пришел за победой и вижу это в будущем. На Олимпиадах запрещены допинги, а на таких шоу запрещено пользоваться «возможностями». Я считаю, что это неправильно: нужно брать от жизни все и пользоваться всеми методами. Победителей не судят, а деньги не пахнут. Я очень долго изучаю резервные возможности человека при помощи различных техник. Дыхание, гипноз, возможности человеческих резервов и как их можно раскрыть. И этот проект для меня — возможность открыть свои внутренние резервы в шоковом эмоциональном состоянии. Такая своеобразная проверка на «вшивость». Я приехал на этот проект, чтобы разочароваться. Разочароваться, в первую очередь, в самом себе. Дать себе эту возможность быть неидеальным и хитрым, раскрыть свою теневую сторону, быть жестким, может, где-то наступающим себе на горло или на горло соперников».

Владимир Тишко — актёр, журналист и телеведущий. Народную популярность приобрел после съемки рекламы стирального порошка Tide, а фраза «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» стала крылатой. В нулевых вел программу «Москва: Инструкция по применению» на ТНТ. Владимир Тишко: «В моей жизни было много экстрима. Я служил в 10-й штурмовой бригаде советской армии, прыгал с парашютом — и при этом жутко боюсь высоты. Катался на сноубордах, на них же «ломался». И я понял, что моя жизнь должна быть размеренной, спортивной и тихой…Я посмотрел первый сезон и, честно говоря, офигел от жесткости испытаний — мне даже показалось это несправедливым: настолько жестко относиться к участникам. Но когда стало ясно, что меня берут в проект, я сказал себе: «Вова, иди! У тебя в жизни такого точно больше не будет». Я не понимаю, как поведет себя организм. Не знаю, испугаюсь ли, откажусь от заданий или наоборот. Но я это сделаю легко и с радостью. Все свои «движки» выдвину на максимум, а все желания, цели и задачи, которые ставлю перед собой, меня не пугают, а «заводят» и помогают окунуться в давно забытые ощущения».

Сергей Дружко — ведущий легендарного мистического шоу «Необъяснимо, но факт». Сергей Дружко: «Настрой у меня боевой. Первый сезон немного смотрел, наверное, страшно в таком будет участвовать. Стратегия — как и моя основная стратегия по жизни — быть в потоке. Никаких соперников особенно не выделяю, главный соперник для меня — я сам».

Милана Тюльпанова — телеведущая, блогер, экс-супруга футболиста Александра Кержакова и соосновательница благотворительного фонда «Звезды детям». Милана Тюльпанова: «Первый сезон «Выживалити» смотрела: это были страшные испытания. С другой стороны, психологически себя готовлю к тому, что все это безопасно, и на проекте работают спасатели и бригада скорой помощи. Это снижает мой уровень тревоги. В плане физических нагрузок я достаточно выносливый и сильный человек, готовилась по программе «фитнес-бикини». Посмотрим, насколько эти упражнения помогут мне здесь. Выигрыш я потратила бы в первую очередь на сына: хочу дать ему лучшее образование, которое есть в мире. И на масштабирование бизнесов, которые у меня есть».

Данко (Александр Фадеев) — певец, композитор, бывший артист балета в Большом театре. Данко: «Мой настрой на участие в проекте — белый чистый лист, готовый, чтобы на нем нарисовали потрясающую картину победы. Я посмотрел первый сезон «Выживалити» прямо перед выездом сюда и, честно сказать, офигел от сложности испытаний… Но меня уже несла на проект лавина, и выпрыгивать из поезда было поздно».

Ксения Новикова — певица, экс-солистка группы «Блестящие». Ксения Новикова: «Думаю, что на проекте открою в себе что-то новое и буду до конца испытаний радостно и весело напевать песни. Предыдущий сезон смотрела, это было страшно интересно. В последние годы я погрузилась в спорт, слежу за питанием и распорядком дня — все это мне доставляет большое удовольствие. Надеюсь, моей физической подготовки мне хватит. Если что буду «выезжать» на морально-волевых».