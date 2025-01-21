Актер Головин, ведущий Дружко и певица Новикова примут участие в шоу о выживании
© Предоставлено пресс-службой телеканала «Пятница!»
Звезда сериала «Кадетство» Александр Головин, телеведущий Сергей Дружко и экс-солистка группы «Блестящие» Ксения Новикова станут участниками нового сезона шоу «Выживалити», которое стартует 14 февраля на телеканале «Пятница!».
Среди желающих побороться за главный приз – 10 миллионов рублей будут и другие звезды экрана, спорта и Интернета. Выпуски программы будут выходить каждую пятницу в 19:00.
«Выживалити» — это соревновательное реалити с жесткими физическими испытаниями и психологическими ловушками. 16 звезд шоу-бизнеса и спорта, которые уже были героями российских реалити, вступят в борьбу за 10 миллионов рублей. Во время прохождения заданий игроки всегда будут стоять перед моральным выбором: создавать альянсы или действовать в одиночку, дружить или враждовать, предать или поддержать близкого. Шоу не только проверит звезд на выносливость, но и покажет, смогут ли они остаться людьми в борьбе за главный приз проекта. Ведущий — Вадим Демчог.
Состав участников Выживалити-2:
Александр Головин — актер театра и кино. Популярность ему принесла роль Максима Макарова в сериале «Кадетство». Актер также сыграл главные роли в фильмах «Ёлки» и «Женщины против мужчин». Головин увлекается экстремальным спортом, катается на сноуборде и занимается фрирайдом.
Александр Головин: «Супруга сказала: «Не возвращайся без победы!». Не ждет меня без десяти миллионов. А мне как раз нужно квартиру купить. Первый сезон «Выживалити» чуть-чуть смотрел и обалдел. Страшно переживаю, но некоторые люди платят большие деньги, чтобы получить такой адреналин. А я счастливчик, приехал и «вкушаю» всё это. Здесь я каждого считаю своим конкурентом, все ребята «заряженные». Но я готов к бою!».
Никита Турчин — экстрасенс, самый молодой участник шоу «Битва экстрасенсов». Никита Турчин: «Я пришел за победой и вижу это в будущем. На Олимпиадах запрещены допинги, а на таких шоу запрещено пользоваться «возможностями». Я считаю, что это неправильно: нужно брать от жизни все и пользоваться всеми методами. Победителей не судят, а деньги не пахнут. Я очень долго изучаю резервные возможности человека при помощи различных техник. Дыхание, гипноз, возможности человеческих резервов и как их можно раскрыть. И этот проект для меня — возможность открыть свои внутренние резервы в шоковом эмоциональном состоянии. Такая своеобразная проверка на «вшивость». Я приехал на этот проект, чтобы разочароваться. Разочароваться, в первую очередь, в самом себе. Дать себе эту возможность быть неидеальным и хитрым, раскрыть свою теневую сторону, быть жестким, может, где-то наступающим себе на горло или на горло соперников».
Владимир Тишко — актёр, журналист и телеведущий. Народную популярность приобрел после съемки рекламы стирального порошка Tide, а фраза «Вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам!» стала крылатой. В нулевых вел программу «Москва: Инструкция по применению» на ТНТ. Владимир Тишко: «В моей жизни было много экстрима. Я служил в 10-й штурмовой бригаде советской армии, прыгал с парашютом — и при этом жутко боюсь высоты. Катался на сноубордах, на них же «ломался». И я понял, что моя жизнь должна быть размеренной, спортивной и тихой…Я посмотрел первый сезон и, честно говоря, офигел от жесткости испытаний — мне даже показалось это несправедливым: настолько жестко относиться к участникам. Но когда стало ясно, что меня берут в проект, я сказал себе: «Вова, иди! У тебя в жизни такого точно больше не будет». Я не понимаю, как поведет себя организм. Не знаю, испугаюсь ли, откажусь от заданий или наоборот. Но я это сделаю легко и с радостью. Все свои «движки» выдвину на максимум, а все желания, цели и задачи, которые ставлю перед собой, меня не пугают, а «заводят» и помогают окунуться в давно забытые ощущения».
Сергей Дружко — ведущий легендарного мистического шоу «Необъяснимо, но факт». Сергей Дружко: «Настрой у меня боевой. Первый сезон немного смотрел, наверное, страшно в таком будет участвовать. Стратегия — как и моя основная стратегия по жизни — быть в потоке. Никаких соперников особенно не выделяю, главный соперник для меня — я сам».
Милана Тюльпанова — телеведущая, блогер, экс-супруга футболиста Александра Кержакова и соосновательница благотворительного фонда «Звезды детям». Милана Тюльпанова: «Первый сезон «Выживалити» смотрела: это были страшные испытания. С другой стороны, психологически себя готовлю к тому, что все это безопасно, и на проекте работают спасатели и бригада скорой помощи. Это снижает мой уровень тревоги. В плане физических нагрузок я достаточно выносливый и сильный человек, готовилась по программе «фитнес-бикини». Посмотрим, насколько эти упражнения помогут мне здесь. Выигрыш я потратила бы в первую очередь на сына: хочу дать ему лучшее образование, которое есть в мире. И на масштабирование бизнесов, которые у меня есть».
Данко (Александр Фадеев) — певец, композитор, бывший артист балета в Большом театре. Данко: «Мой настрой на участие в проекте — белый чистый лист, готовый, чтобы на нем нарисовали потрясающую картину победы. Я посмотрел первый сезон «Выживалити» прямо перед выездом сюда и, честно сказать, офигел от сложности испытаний… Но меня уже несла на проект лавина, и выпрыгивать из поезда было поздно».
Ксения Новикова — певица, экс-солистка группы «Блестящие». Ксения Новикова: «Думаю, что на проекте открою в себе что-то новое и буду до конца испытаний радостно и весело напевать песни. Предыдущий сезон смотрела, это было страшно интересно. В последние годы я погрузилась в спорт, слежу за питанием и распорядком дня — все это мне доставляет большое удовольствие. Надеюсь, моей физической подготовки мне хватит. Если что буду «выезжать» на морально-волевых».
я выбрал вместо рекламы.
Мария Пасека — российская гимнастка, 4-кратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в опорном прыжке, трёхкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России, член сборной команды России. Мария Пасека: «В профессиональном спорте мы всегда идем только к победе. А это реалити-шоу, и я пока не понимаю, что будет. Но я видела урывками первый сезон и испытания действительно страшные. Переживаю за свою спину, буду смотреть по технике безопасности, потому что для меня здоровье дороже любых денег. Я из спорта ушла как раз из-за того, то что для меня важнее собственное здоровье. Для меня это первый подобный опыт. Тем более, что придется жить в непонятных условиях: я даже плед и игрушку с собой взяла, потому что не могу без нее спать, очень затекает спина. К тому же, это такая частичка дома — может, будет психологически легче».
Артур Цветков (Арчи) — шоумен, ведущий телеканалов Муз ТВ и MTV, участник шоу «Большие гонки». Арчи: «Первый сезон проекта смотрел и приехал сюда именно за экстримом! Нам обещали в первом же испытании все четыре стихии. Я готов морально. Физически, кстати, на проекте можно быть не готовым абсолютно. В спорте всегда побеждает стратегия и внутренний боевой дух. Выигрыш я бы потратил на собственную конюшню, в которую смогут приезжать дети с ДЦП. Я каждый год веду специальную олимпиаду в России: у меня более двух тысяч солнечных детей, так что мечтаю о конюшне».
Денис Лебедев — предприниматель, победитель шоу «Замуж за Бузову». Денис Лебедев: «Расцениваю всех участников на сто процентов как своих соперников, не хочу никого недооценивать. По головам не пойду. Моя жизнь в реальности мне намного дороже, чем десять миллионов. Испытать себя и почувствовать глубину заданий, «занырнуть» внутрь себя — вот чего я хочу от проекта. Только если это никому не будет вредить в рамках игры».
Петр Романов — актер и телеведущий, участник фэнтезийной ленты «Он — дракон». В 2016 году был соведущим Регины Тодоренко в тревел-шоу «Орел и решка». Петр Романов: «Я приехал только побеждать! Я тут заметил лавочку, где сидят и торгуют всякой утварью бабушки. И там была сумка с надписью: «Горы зовут тех, чья душа им по росту». Знаете, мне так это откликнулось. Я никогда не был на Домбае, но я бесконечно благодарен обстоятельствам, которые привели меня сюда (второй сезон «Выживалити» снимался в Карачаево-Черкесской республике — прим.ред.). Спортом занимаюсь с детства, поэтому нахожусь в отличной физической форме. Это все благодаря моему отцу: мы занимались с ним всем на свете. И все, что я делаю — просто продолжаю поддерживать себя в этой форме».
Валерия Филиппенкова — профессиональная танцовщица, участница шоу «Невеста. Экстра любовь» на ТНТ. Валерия Филиппенкова: «Я «заряжена» как никогда, настроена дойти как можно дальше. Я смотрела предыдущий сезон, но стараюсь о нем не думать. Я сгрызла килограммы семечек, пока его смотрела: это страшно, больно. Но я пытаюсь себя не накручивать и смотреть на все позитивно и с улыбкой. Если выиграю 10 миллионов, потрачу на себя любимую. Это огромные деньги, которые я никогда в жизни не видела и не держала в руках».
Елизавета Андрющенко — участница 7-го сезона шоу «Пацанки». Елизавета Андрющенко: «У меня есть такая мечта: когда я буду уже старой Елизаветой Андреевной, приобрести свой домик и свое хозяйство. Эти 10 миллионов были бы классным капиталовложением в мою старость».
Ирина Платонова — повар, участница шоу «Адский шеф». Ирина Платонова: «Моя цель на проекте — получить максимальное удовольствие от людей, поиграть с ними во все подковерные игры, немного «позлодействовать». И, естественно, дойти до финала, получить 10 миллионов и открыть свой ресторан».
Амина Усманилаева — спортсменка, участница шоу «Пацанки» и «Большие девочки». Амина Усманилаева: «Настрой у меня заряженный, испытания не страшат. К участию готовилась, месяц тренировалась: повисеть, поподтягиваться, хватка, эспандер».
Мария Горячева (Маха) — видеоблогер и певица. Мария Горячева: «Я смотрела первый сезон, мне нравились сами испытания и эмоциональная составляющая проекта. Правда, страшно вылететь в самом начале. Но я верю, что смогу через это пройти. К проекту готовилась, занималась спортом в усиленном режиме и даже соблюдала диету. Если я выиграю 10 миллионов, то 100% уеду в кругосветное путешествие».