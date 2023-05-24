Актер Глеб Калюжный рассказал о продолжении мелодрамы «14+» и рэп-музыке

Звезда сериалов «Вампиры средней полосы», «Полет», «Трудные подростки» и «14+» Глеб Калюжный стал гостем САЙМОН-ШОУ на Радио ENERGY. Он рассказал не только о работе в кино, но и о музыке. Молодой человек предстал перед радиослушателями в новом амплуа.

Многие помнят Глеба в роли Леши в подростковой мелодраме «14+». Парень до сих пор с удивлением воспринимает то, что его нашли через социальные сети. По словам Калюжного, с ним произошла «магическая история».

«Мне написали во «ВКонтакте», в 2013 году они искали таким образом актеров на главные роли, и это была задумка режиссера искать ребят там», – вспоминает звезда.

Молодой человек сначала не поверил. Он знал, что на главные роли в кино объявляют кастинг. Такое было в школах, а участников готовили их родители. Были и кастинг-директора, которые ходили по учебным заведениям и сами отсматривали ребят. А Глебу пришло сообщение в соцсетях.

«Поэтому я подумал, что это спам, или что они ошиблись, и вообще, как такое может быть, что в кино зовут во «ВКонтакте», – поделился актер.

Это была первая роль Калюжного. О своем персонаже артист говорит не так много.

«Он достаточно ведомый человечек, был и в первой части, и во второй. Закрытый тоже. Он добрый, он ищет себя, как и любой подросток», – рассказал звезда.

Знаменитость отметил, что его снова можно увидеть в роли Леши в мелодраме «14+: Продолжение». Но сейчас, кроме кино, актер увлекается музыкой. Он читает и пишет рэп. В эфире Радио ENERGY Глеб со своим другом Shakh исполнил трек «Раскройся».