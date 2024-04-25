Актер Евгений Миронов посетил открытие фотовыставки «И ты сможешь!» в ГУМе. Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».

4 апреля состоялось торжественное открытие фотовыставки «И ты сможешь!» с участием соучредителя фонда Евгения Миронова и известных артистов, спортсменов, амбассадоров фонда.

Фотопроект «И ты сможешь!» объединил 20 детей и подростков - подопечных фонда «Жизнь в Движении», которые доказывают каждый день, что все возможно, несмотря на видимые физические ограничения.

В этот день звучали поздравления с юбилеем фонда и открытием фотовыставки, слова благодарности всем причастным к благотворительной миссии фонда от гостей фотовыставки и послов фонда: актрисы Алены Бабенко, художника Никаса Сафронов, живописца Даниила Федорова, музыканта Петра Дранги, музыканта и исполнителя Ираклия Пирцхалавы, Вице-президента КХЛ и члена Почетного совета фонда Виталия Прохорова.

Среди гостей присутствовали олимпийские чемпионы шорт-трекист Семен Елистратов и чемпион СССР по прыжкам на лыжах с трамплина Эдуард Субоч. Цель фотопроекта – изменить отношение общества к детям и подросткам с ограниченными физическими возможностями, привлечь внимание к проблемам адаптации детей с ОВЗ, а также показать новый формат социальной инклюзии.

В фотопроекте приняли участие известные артисты театра и кино – Алена Бабенко, Евгений Миронов, известные певцы и музыканты – Дмитрий Маликов, Ираклий Пирцхалава, Петр Дранга, легендарные спортсмены – чемпион Олимпийских игр по хоккею Виталий Прохоров, чемпион СССР по футболу Александр Мостовой, народный художник РФ Никас Сафронов, путешественник и руководитель экспедиционного штаба Федора Конюхова Оскар Конюхов, меценаты и соучредители фонда.