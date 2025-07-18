Актер Андрей Мерзликин после развода устроил вечеринку с танцами на яхте

Андрей Мерзликин после развода с женой Анной Осакиной начал более активно вести свои социальные сети. Накануне 52-летний актер опубликовал новое видео с отдыха, который он провел с друзьями на борту яхты.

На кадрах звезда «Бумера» весело танцует, явно демонстрируя, что свободная жизнь ему нравится гораздо больше. Подписчики артиста оценили его холостяцкий контент. Комментаторы пишут: «Андрюха отрывается. Свобода!», «Что за тигр!», «Наш человек», «Еще все впереди».

Однако есть и те, кто продолжают критиковать актера за решение расторгнуть брак. Напомним, что Андрей с Анной были женаты почти 20 лет, у пары четверо детей. Причина развода до сих пор остается тайной, но ранее сообщалось, что инициатором выступил именно Мерзликин.

Ранее мы писали о том, что правду о разводе Андрея Мерзликина раскрыла подруга семьи. По ее словам, актер не собирается судиться с экс-супругой за совместно нажитое имущество и поступит как «благородный муж». Также женщина отметила: все годы в браке было «столько счастья, что дай Бог каждому».