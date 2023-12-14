Аккаунт дизайнера Артемия Лебедева заблокировали в приложении знакомств

Аккаунт популярного дизайнера и блогера Артемия Лебедева заблокировали в приложении знакомств Twinby. Об этом он сообщил в видео, опубликованном в его сообществе во «ВКонтакте».

Как признался дизайнер, каждый декабрь он тестирует разные сервисы для знакомств, чтобы изучить актуальные тренды и понять, «на что похожи девушки в данном регионе». Но приложение Twinby вскоре после того, как он зарегистрировался в нем, заблокировало его аккаунт. Он уточнил, что блокировка произошла из-за многочисленных жалоб на его страницу от других пользователей, которые расценили его профиль как фейк.

«Если ты сомневаешься, что какой-то человек зарегистрировался на твоем сервисе, попроси его получить синюю галку или еще что-нибудь такое придумай. Но просто так на ровном месте удалять аккаунты - это верх кретинизма», - отметил Лебедев.