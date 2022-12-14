Одинокая Айза снова в поисках достойного партнера

Бывшая жена культового репера Алексея Долматова (GUF) Айза натерпелась за свою жизнь много всего.

Конечно, больше скандалов с экс супругом у неё нет. Их отношения с репером хоть и закончились, до сих пор многим кажутся ни чем иным, как кармической связью. А мальчик Сами, родившийся у парочки, и вовсе похож на ангела.

И вот - Айза снова одна. Девушка решила отдохнуть от отношений и мужского внимания.

По её словам делает она это по совету проверенного астролога. Говорят, весьма авторитетный медиум, чье имя тщательно скрывается от публики, нагадал девушке, что до 2024 года ей можно перестать питать иллюзии: увы, в ближайшее время достойный партнёр у нёё на пути не встретится.