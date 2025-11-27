Адвокат Сергей Жорин ответил, как условный срок изменит жизнь Аглаи Тарасовой

Актрису Аглаю Тарасову приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 200 тыс. рублей по делу о контрабанде запрещенных веществ. Несмотря на то, что наказание условное, звезду фильма «Холоп» ждут некоторые обязательства. Подробнее об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.

«На осужденного налагается определенные ограничения: суд устанавливает испытательный срок. Он обычно равен назначенному наказанию (иногда — меньше). В этот период гражданин должен показать свое исправление», - сообщил Жорин Woman.ru.

По словам адвоката, осужденному условно можно свободно перемещаться, работать и выезжать в другие города и за границу, но только уведомив УИИ. Ограничений, как у домашнего ареста, в данном случае нет, если их не наложил суд.

«Условный срок превращается в реальный, если гражданин систематически нарушает обязанности», - добавил Жорин.

В качестве таких нарушений могут быть изменение места жительства без уведомления, игнорирование предписания, совершение административного правонарушения. Если данные нарушения допускаются не один раз, суд может заменить условное наказание. В случае совершения тяжкого или особо тяжкого преступления условный срок автоматически отменяется.

При отсутствии каких-либо нарушений и положительных характеристиках с места работы, учебы, УИИ условный срок могут снять досрочно. Жорин отмечает, что это довольно распространенная практика.

«Подается ходатайство в суд и судимость может быть полностью снята. Тогда гражданин перестает считаться находящимся на испытательном сроке», — рассказал адвокат.

