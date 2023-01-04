«Адское логово»: Юлия Савичева рассказала о работе с Максимом Фадеевым

Один из наиболее успешных российских музыкальных продюсеров страны Максим Фадеев был другом семьи Савичевой и помогал Юли с первых ее шагов на пути к вершине музыкального олимпа.

«Фабрика звезд-2», Евровидение 2004, лучшие сольные диски певицы и хит-парад на «Золотом граммофоне», - все это происходило при непосредственном участии и поддержке Фадеева.

Разрыв деловых отношений в 2019 году стал для поклонников творчества певицы полной неожиданностью. Однако сама Юлия почувствовала неладное за несколько лет до этого.

В своих откровениях она указывает виновного в случившимся. Это – продюсерский центр Фадеева, «адское логово», которое в своих интересах провело целенаправленную компанию по дискредитации Савичевой в глазах мэтра.

Я пыталась оправдаться. Он мне не поверил! Я потом прорыдала всю ночь. – вспоминает певица. Которая, по ее словам, после разрыва осталась без средств к существованию. На тот момент ей принадлежали права лишь на некоммерческий диск «Личное».

А в Португалии росла маленькая дочь, чудом родившаяся в клинике на берегу Атлантики во время отпуска. (Напомним, первый ребенок Савичевой погиб при выкидыше в 2012 году).

Карьера Савичевой продолжилась благодаря крестному отцу ее мужа и синглу «Сияй», вышедшему в 2021 году.

Кстати, вскоре после этого Юлия и Максим Фадеев сумели найти общий язык и помирились.