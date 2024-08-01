«А зачем?»: Успенская рассказала, пойдет ли на примирение с Киркоровым после суда

Известная певица Любовь Успенская призналась, что не собирается идти на примирение с народным артистом РФ Филиппом Киркоровым после суда. Ее слова приводит портал PROZVEZD.

Исполнительница отметила, что Киркоров не был ее другом. Знаменитость заверила, что ей есть с кем дружить и чем заниматься.

«А зачем мне нужно примирение? У меня есть, чем заниматься и с кем дружить. А это - не мои друзья. Хотя они все время навязывались и хотели дружить со мной. Мы часто ссорились. Я их прощала», - высказалась Успенская.

Певица подчеркнула, что после ситуации с Киркоровым поняла, что прощать «друзей» больше не стоит.

Напомним, 8 июня Успенская подала иск к Киркорову на 10 млн рублей из-за слов певца о «попрошайке». К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что артист своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской.

До этого артистка в интервью называла Киркорова женоненавистником. Впоследствии музыкант потребовал опровергнуть сказанное, а также подал в суд на коллегу на 10 млн рублей. 22 июля суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу исполнителя хита «Цвет настроения синий».

Ранее Успенская высказалась о разводе певицы Алсу с супругом.