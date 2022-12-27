«А вдруг все закончится»: Филипп Киркоров подвел итоги года

Считанные дни остались до Нового года. В честь этого события все звезды отечественного шоу-бизнеса спешат подвести итоги. Не стал исключением и Филипп Киркоров, который в эксклюзивном интервью для издания “Teleprogramma” не только поделился своими планами на праздничную ночь, но и припомнил плохую примету.

По словам артиста, он не любит говорить о своих достижениях. Поп-король эстрады признался, что никогда не пересчитывает количество концертов, которыми радовал публику в уходящем году: для него это — дурной знак.

«Пересчитаешь — и все закончится! Я не люблю подводить итоги, потому что это итог, итог, итог. Итого — все!» — высказался Киркоров.

Вместо этого певец охотно рассказал, как будет отмечать праздник. Выяснилось, что новогоднюю ночь Филипп проведет дома в тесном семейном кругу.

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