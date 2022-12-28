«А она не лопнет?»: Невероятное количество багажа Бородиной возмутило подписчиков

Багаж, составляющий как минимум дюжину корпусных чемоданов далеко не все, что взяла с собой телеведущая Ксения Бородина в свой «небольшой отпуск».

В социальных сетях всего на короткое время появились не очень скромные фотографии, которые, однако, подписчики успели сохранить и обсудить.

На оном изображении носильщик везёт по аэропорту тележку битком набитую здоровенными сумками.

На другом - все эти сумки сложены в одну гору. Только с одной стороны их можно с легкостью насчитать по меньшей мере шестнадцать штук.

Сама Бородина тоже иронизирует над количеством своей поклажи.

Тем более, что собирается она в жаркие края, где, теоретически, одежду можно свести к минимуму.

«На недельку до второго» , - подписывает одну из фотографий девушка.

Напомним, телеведущая собралась в Таиланд, где собирается снять роскошную виллу.