«А как же школа?»: поклонники возмутились безответственным отношением Самойловой к образованию детей

Оксана Самойлова вместе с семьей очень часто путешествует по теплым странам. На фоне этого многие подписчики задались вопросом, как обстоят дела с образованием у детей светской львицы. Пока все остальные школьники усердно занимаются, наследники Самойловой развлекаются. Услышав недовольства публики, знаменитость решила ответить на все возмущения.

По словам Оксаны, именно в путешествиях ее дети получают новый опыт и ценные знания. Они знакомятся с этим миром и таким способом расширяют свой кругозор. Не менее важно для светской львицы и то, что в отпуске их большая семья проводит вместе много времени, в Москве же все видятся только вечером за ужином. Вот почему для Самойловой это важнее всего.

«Хотя при всех наших путешествиях дети умудряются очень хорошо учиться. Это уже навык: пропускать, а потом быстро включаться и наверстывать. В Москве мы все очень заняты и встречаемся в основном только вечером. Для нас очень важен совместный отдых», — оправдалась звезда.

К слову, не все фолловеры оценили подобный подход Оксаны к образованию наследников.

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