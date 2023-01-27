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10:11, 27 января 2023
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«А как же школа?»: поклонники возмутились безответственным отношением Самойловой к образованию детей

«А как же школа?»: поклонники возмутились безответственным отношением Самойловой к образованию детей

Фото: Из профиля Instagram* Самойловой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)

Оксана Самойлова вместе с семьей очень часто путешествует по теплым странам. На фоне этого многие подписчики задались вопросом, как обстоят дела с образованием у детей светской львицы. Пока все остальные школьники усердно занимаются, наследники Самойловой развлекаются. Услышав недовольства публики, знаменитость решила ответить на все возмущения.

По словам Оксаны, именно в путешествиях ее дети получают новый опыт и ценные знания. Они знакомятся с этим миром и таким способом расширяют свой кругозор. Не менее важно для светской львицы и то, что в отпуске их большая семья проводит вместе много времени, в Москве же все видятся только вечером за ужином. Вот почему для Самойловой это важнее всего.

«Хотя при всех наших путешествиях дети умудряются очень хорошо учиться. Это уже навык: пропускать, а потом быстро включаться и наверстывать. В Москве мы все очень заняты и встречаемся в основном только вечером. Для нас очень важен совместный отдых», — оправдалась звезда.

К слову, не все фолловеры оценили подобный подход Оксаны к образованию наследников.

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Источник фото:Из профиля Instagram* Самойловой (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Источник: социальные сети
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