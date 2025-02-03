«А говорили, что кармы не существует»: оскандалившаяся Анна Седокова возмутила своим поведением на шоу

Оскандалившуюся Анну Седокову обвинили в интригах на шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов». Певица повздорила с одним из участников проекта, заявившим, что она нечестно голосует. В ответ на обвинения экс-солистка группы «ВИА Гра» сделала вид, что не понимает, о чем идет речь.

2 февраля вышел второй выпуск шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов» на ТНТ, в котором приняла участие Анна Седокова. Уже само появление певицы на проекте обернулось скандалом. Незадолго до премьеры стало известно о смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы. Многие вспомнили, что при жизни баскетболист якобы жаловался на измены артистки на съемках шоу.

Недавно из шоу ушла Надежда Сысоева, с которой у певицы был конфликт. Узнав о вылете «соперницы», Анна Седокова не скрывала злорадства, отметив: «А кто-то говорил, что кармы не существует».

В новом выпуске неожиданно для всех Митю Фомина отправили на испытание, с которым он не справился и покинул проект. На фоне произошедшего за ужином Торнике Квитатиани обвинил Анну Седокову в интригах и нечестной игре. Борец утверждал, что экс-солистка «ВИА Гры» заранее начала выяснять, за кого он будет голосовать.

«Утром ты меня позвала в кусты. <…> Она говорит: „Я тоже не буду, но тебя позвала узнать, против кого ты будешь голосовать“. В итоге мне все равно от тебя прилетает!» — возмутился участник проекта.

В ответ на заявления Анна Седокова решила сделать вид, что этого не было, отметив, что она «не сумасшедшая».

«Это вообще не моя история! Почему ты это говоришь? Как грузин может сплетничать? Я же не сумасшедшая! Как я могу забыть кусок из своей жизни?» — высказалась певица.

В результате во избежание скандала Торнике Квитатиани поднялся из-за стола и ушел на улицу.

Напомним, в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года ушел из жизни бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма, ему было 32 года. Многие обвиняют в смерти спортсмена артистку, с которой он развелся незадолго до трагедии.

Ранее сообщалось о том, что Анну Седокову заподозрили в свиданиях с мужчинами за деньги.