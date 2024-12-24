«А где все?»: Данила Козловский неожиданно вернулся в Москву и испытал шок

Актер Данила Козловский, который, по слухам, уехал из России в США, неожиданно вернулся в Москву. Звезда фильма «Экипаж» поделился в личном блоге кадрами из ГУМа и признался, что был шокирован пустым магазином перед новогодними праздниками.

Данила Козловский внезапно опубликовал видео из ГУМа, тем самым дав понять, что он вернулся в Россию. Актер прогулялся по центру Москвы и зашел в магазин, при этом на кадрах ролика не видно ни продавцов, ни покупателей — только один артист.

«А где все?» — спросил Данила Козловский, удивленно посмотрев в камеру.

Звезда «Экипажа» не стал раскрывать цель визита в Москву, как и не рассказал, на какой срок приехал в Россию.

Напомним, Данила Козловский уже более двух лет не играет в театре и не снимается в кино в России. В настоящее время актер зарабатывает, гастролируя с моноспектаклем Frank по странам Европы и бывшего СССР. Известно, что в Нью-Йорке живет экс-возлюбленная артиста Ольга Зуева вместе с его 4-летней дочерью Одой Валентиной. Однажды после поездки к ребенку в США актера обвинили в эмиграции, но он опроверг слухи и заявил, что Россия — его дом и Родина.

Ранее сообщалось о том, что кинокритик Александр Голубчиков раскрыл, что происходит с карьерой обвиненного в эмиграции Данилы Козловского.