А где Альбина? Меладзе заметили в кафе в интересной компании, и речь идет не о его супруге

Как сообщает издание «Teleprogramma», певец Валерий Меладзе находится за пределами России. По информации источника, артист уехал из РФ, чтобы встретиться со своей дочерью Ингой. И, действительно, в сети девушки появились кадры, на которых она позирует вместе с отцом.

Поделилась Инга и снимками с семейного застолья. Так, на фото отметились все: сам Валерий, его дочка с супругом, но одного члена семьи все-таки не хватает. Речь идет про Альбину Джанабаеву. Поговаривают, дети музыканта невзлюбили вторую супругу отца. Ее отсутствие на фотографии означает лишь одно: отношения между ними так и не наладились.

Сам Меладзе пока никак не комментировал ситуацию. Также мужчина не сообщил и о сроках поездки. Видимо, поклонники Валерия обо всем узнают из его соцсетей.

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