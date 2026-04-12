«А фотку планеты слепить — безделица»: Юрий Лоза усомнился в подлинности снимков круглой Земли

Лоза прославился благодаря песням «Плот» и «Пароход». В 1980-е годы был солистом группы «Зодчие», затем начал сольную карьеру. За несколько десятилетий в шоу-бизнесе музыкант неоднократно становился героем громких скандалов из-за провокационных высказываний.

В своих соцсетях артист опубликовал пост, в котором рассуждал о возможностях современных нейросетей создавать реалистичные фальшивки. Певец предположил, что искусственный интеллект способен генерировать качественные изображения космоса, которые невозможно отличить от настоящих.

«А уж фотку нашей планеты слепить для нее — сущая безделица», — отметил Лоза.

Это не первое конспирологическое заявление музыканта на космическую тему. Ранее он назвал американскую лунную миссию «Артемида-2» фейком. В беседе с aif.ru композитор выразил скептицизм по поводу космических полетов США.

Напомним, миссия «Артемида-2» стала первым пилотируемым полетом к Луне за последние 50 лет.

К слову, Лоза также заявил, что тема НЛО и пришельцев активно монетизируется. «На пришельцах люди зарабатывают серьезные деньги», — подчеркнул музыкант.