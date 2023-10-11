«А что такого страшного?»: Мизулина удивилась реакции Милохина на службу в армии

Блогер Даня Милохин в прошлом месяце спешно покинул Москву и оказался в Дубае. Вскоре после этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в Минобороны РФ с просьбой обратить внимание на ситуацию с кумиром молодежи, который, по всей видимости, пытается избежать службы.

Общественный деятель побывала на юмористическом VK-шоу «Кстати». Ведущий проекта Гарик Харламов побеседовал с гостьей на тему отъезда Милохина из России. Комик пошутил, что Мизулина изобрела телепорт, который успешно испытала на блогере — одной фразой про службу в армии она перенесла молодого человека в другую страну. К слову, многие восприняли возвращение Дани в Дубай как бегство.

По словам Мизулиной, она не совсем поняла реакцию тиктокера. Глава Лиги безопасного интернета не видит ничего страшного в том, если молодой человек явится по повестке в военкомат.

«Ну, а что такого страшного? Мог бы здесь остаться. Ну пришел в военкомат. Может быть, его бы не призвали или призвали послужить срочную службу где-нибудь в библиотеке», — завила общественный деятель.

Ранее приемный отец Милохина опроверг сообщения СМИ о призыве сына в армию. По его словам, за блогером никто из военкомата не приходил.