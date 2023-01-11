23:22, 11 января 2023
1 мин.
93-летний Иван Краско назвал сумму своей зарплаты
Один из старейших артистов России, по-прежнему выступающий на большой сцене, Иван Краско прямо на Рождество оказался в реанимации по скорой.
Сейчас состояние его улучшилось, однако он все еще находится в одной из лучших больниц Санкт-Петербурга.
По словам его директора Вячеслава Смородинова, народный артист получает скромные 40 тысяч рублей и всем сердцем рвется на сцену, где 27 января он занят в спектакле Леонида Алимова «Я вернулся в мой город».
Вернется ли в свой любимый Петербург герой-блокадник, или теперь уже врачи полностью завладеют его сердцем и поставят кардиостимулятор?
Говорят, неунывающий актер проявляет незаурядную силу духа.
И готовится встретить свое 93-летие в сентябре этого года прямо на сцене.
Источник фото:https://www.youtube.com/
Источник:https://teleprogramma.pro/
Автор:Кирилл ЗенковТеги: