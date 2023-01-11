93-летний Иван Краско назвал сумму своей зарплаты

Один из старейших артистов России, по-прежнему выступающий на большой сцене, Иван Краско прямо на Рождество оказался в реанимации по скорой.

Сейчас состояние его улучшилось, однако он все еще находится в одной из лучших больниц Санкт-Петербурга.

По словам его директора Вячеслава Смородинова, народный артист получает скромные 40 тысяч рублей и всем сердцем рвется на сцену, где 27 января он занят в спектакле Леонида Алимова «Я вернулся в мой город».

Вернется ли в свой любимый Петербург герой-блокадник, или теперь уже врачи полностью завладеют его сердцем и поставят кардиостимулятор?

Говорят, неунывающий актер проявляет незаурядную силу духа.

И готовится встретить свое 93-летие в сентябре этого года прямо на сцене.