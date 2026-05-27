92-летний Владимир Познер с женой побывал на двух светских мероприятиях

В минувшие выходные в Барвиха Luxury Village прошёл масштабный гала-вечер в честь 11-летия благотворительного фонда «Друзья». Мероприятие вели телеведущие Иван Ургант и Алла Михеева. Среди гостей оказались Владимир Познер с женой Надеждой Соловьёвой, продюсер Яна Рудковская, актрисы Аглая Тарасова и Марина Александрова, джазовый музыкант Игорь Бутман с супругой Анной, а также директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

На днях в Петровском путевом дворце состоялся благотворительный бал и аукцион, организованный Ильдаром и Марикой Абдразаковыми. Вечер вёл телеведущий Андрей Малахов. Здесь Познер и Соловьёва также были замечены среди почётных гостей. Кроме них, на светское мероприятие пришли Снежанна Георгиева с мужем Артёмом Зуевым, Яна и Вадим Расковаловы, а также Юлия и Артём Акимовы.

Оба благотворительных вечера собрали средства для помощи нуждающимся.

Владимир Познер — один из самых известных журналистов и телеведущих страны, автор культовых программ «Времена» и «Познер». В 2025 году ему исполнилось 92 года. С супругой Надеждой Соловьёвой он живёт уже много лет, пара регулярно появляется вместе на публичных мероприятиях.