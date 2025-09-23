91-летний Владимир Познер вышел в свет и удивил внешним видом

Владимир Познер редко появляется на светских мероприятиях, поэтому его визиты всегда вызывают интерес в СМИ. 91-летний телеведущий посетил премьеру фильма «Август» о событиях Великой Отечественной войны и поразил внешним видом.

Несмотря на солидный возраст, все присутствующие отметили, что Владимир Владимирович очень бодр и энергичен. Он пребывал в отличном настроении и с удовольствием общался с гостями мероприятия, сообщает mk.ru.

Перед началом показа он поприветствовал своего коллегу Леонида Якубовича. Было видно, что два мэтра были рады встрече.

Для выхода в свет Познер выбрал повседневный стиль. Он надел черные брюки, футболку голубого цвета и серый пиджак в вертикальную полоску.

Ранее Владимир Познер отреагировал на слова комика Руслана Белого* (признан иноагентом на территории РФ), назвавшего его «чудилой». Журналист заявил, что не знаком с экс-участником Comedy Club и впервые слышит его имя.

*Признан иностранным агентом на территории России