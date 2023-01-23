88-летней Валентине Талызиной потребовалась экстренная медицинская помощь

В минувшее воскресенье весь интернете облетела тревожная новость. Сообщалось, что 88-летняя Валентина Талызина упала в обморок. На помощь к актрисе поспешила ее домработница, однако самочувствие знаменитости по-прежнему оставляет желать лучшего.

По информации «Пятого» канала, Талызиной потребовался вызов медицинской бригады. Проведя тщательный осмотр пациентки, врачи оставили выдающуюся артистку на амбулаторном лечении.

Ранее мы писали о том, что 73-летний Валерий Афанасьев получил травму во время спектакля. Мужчину экстренно госпитализировали в одну из больниц Москвы. Спустя время актер вышел на связь с журналистами и рассказал о своем состоянии на данный момент. Подробности читайте в этой статье.