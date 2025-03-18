80-летний сатирик Семен Альтов лег в клинику Петербурга и готовится к операции

80-летний сатирик Семен Альтов лег в клинику Санкт-Петербурга. Его готовят к плановой операции.

Об этом сообщает Kp.ru.

«Я нахожусь в клинике перед операцией. Все по плану, я в строю», - сказал артист в телефонном разговоре с журналистами издания.

Альтов поблагодарил за пожелания здоровья, но не стал говорить о проблеме, которая вынудила его сделать операцию. Родные сатирика в курсе предстоящего хирургического вмешательства.

Его внучка Варвара призвала не переживать за здоровье родственника. «У дедушки все в порядке», - рассказала она.

В январе Альтову исполнилось 80 лет. Артист эстрады встретил юбилей с близкими и дал концерт, где выступали друзья: Юрий Гальцев, Ефим Шифрин, Клара Новикова и другие.

Ранее сообщалось, что пенсионерка, сбитая певцом Александром Буйновым, готовится к операции в ближайшие дни. У женщины защемило нерв, хирург предупредил, что медлить с операцией нельзя.