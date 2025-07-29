79-летний юморист Евгений Петросян снялся с пятилетним сыном Ваганом

Юморист Евгений Петросян поделился в соцсетях снимком с сыном Ваганом. На фото звезда позирует с пятилетним мальчиком на лавочке, оставив кадр без подписи.

79-летний артист был в темных брюках, рубашке в полоску и в очках. Он широко улыбался, пока на коленях у него сидел Ваган, прикрыв лицо руками. На мальчике была футболка с необычным принтом, и он тоже был в очках.

Напомним, что с 2019 года Петросян состоит в браке со своей бывшей помощницей Татьяной Брухуновой. Сам артист признавался: «Сейчас исправляю ошибки молодости, когда недооценивал значимость семьи». По его словам, многие годы он был женат на работе и не осознавал масштаб проблемы.

Вместе супруги воспитывают двоих детей - пятилетнего Вагана и годовалую Матильду, названную в честь балерины Кшесинской. Брухунова скрывала вторую беременность, что породило слухи о суррогатном материнстве. На это жена юмориста отвечала, что не собирается перед всеми отчитываться.

От первого брака у 78-летнего Петросяна есть взрослая дочь Викторина, которая прекратила общение с отцом еще до рождения его сына.

Ранее мы писали о том, что у Петросяна и Степаненко нашли полумиллионный долг.