НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 12 сентября 2024, 12:45
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78-летняя Лариса Рубальская показала себя в африканском головном уборе

78-летняя Лариса Рубальская показала себя в африканском головном уборе

© Starface.ru

Поэтесса Лариса Рубальская вышла на связь с поклонниками в личном блоге и примерила необычный головной убор. Подобные носят жители Африки.

Несмотря на то, что автору песен уже 78 лет, она активно пользуется социальными сетями и показывает фанатам свою жизнь. На днях Лариса Алексеевна отдохнула с близкими на природе и там нашла что-то похожее на яркую тюбетейку. Оказалось, что это африканский головной убор. Рубальская решила примерить его и запечатлела себя на камеру.

В комментариях пользователи оставили комплименты поэтессе, отметив, что она отлично выглядит. Кроме того, по их мнению, ей все идет, даже такой головной убор.

78-летняя Лариса Рубальская показала себя в африканском головном уборе

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Напомним, что Лариса Рубальская является автором песен многих отечественных звезд. Ее композиции исполняют Александр Буйнов, Алсу, Кристина Орбакайте, Ирина Аллегрова, Алла Пугачева и многие другие.

Сейчас поэтесса уже находится на пенсии, но при этом все равно иногда выходит в свет, снимается на ТВ и дает интервью. В разговоре с журналистами она как-то призналась, что не знает размер своей пенсии, так как продолжает получать деньги еще и за свое творчество.

Ранее Лариса Рубальская рассказала об обиде на певицу Кристину Орбакайте.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
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