78-летняя Лариса Рубальская показала себя в африканском головном уборе
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Поэтесса Лариса Рубальская вышла на связь с поклонниками в личном блоге и примерила необычный головной убор. Подобные носят жители Африки.
Несмотря на то, что автору песен уже 78 лет, она активно пользуется социальными сетями и показывает фанатам свою жизнь. На днях Лариса Алексеевна отдохнула с близкими на природе и там нашла что-то похожее на яркую тюбетейку. Оказалось, что это африканский головной убор. Рубальская решила примерить его и запечатлела себя на камеру.
В комментариях пользователи оставили комплименты поэтессе, отметив, что она отлично выглядит. Кроме того, по их мнению, ей все идет, даже такой головной убор.
Напомним, что Лариса Рубальская является автором песен многих отечественных звезд. Ее композиции исполняют Александр Буйнов, Алсу, Кристина Орбакайте, Ирина Аллегрова, Алла Пугачева и многие другие.
Сейчас поэтесса уже находится на пенсии, но при этом все равно иногда выходит в свет, снимается на ТВ и дает интервью. В разговоре с журналистами она как-то призналась, что не знает размер своей пенсии, так как продолжает получать деньги еще и за свое творчество.
Ранее Лариса Рубальская рассказала об обиде на певицу Кристину Орбакайте.