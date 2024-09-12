78-летняя Лариса Рубальская показала себя в африканском головном уборе

Поэтесса Лариса Рубальская вышла на связь с поклонниками в личном блоге и примерила необычный головной убор. Подобные носят жители Африки.

Несмотря на то, что автору песен уже 78 лет, она активно пользуется социальными сетями и показывает фанатам свою жизнь. На днях Лариса Алексеевна отдохнула с близкими на природе и там нашла что-то похожее на яркую тюбетейку. Оказалось, что это африканский головной убор. Рубальская решила примерить его и запечатлела себя на камеру.

В комментариях пользователи оставили комплименты поэтессе, отметив, что она отлично выглядит. Кроме того, по их мнению, ей все идет, даже такой головной убор.