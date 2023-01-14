12:40, 14 января 2023
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77-летний Никита Михалков идет на поправку – врачи
Известны новые подробности состояния Никиты Михалкова.
Режиссера Никита Михалков госпитализировали 5 января с температурой, одышкой и кашлем, после чего артисту поставили в диагнозе пневмонию. На данный момент есть информация, что Михалкову становится лучше.
Врачи отмечают положительные перспективы. Планируется перевод из реанимации в палату планового лечения. Михалков находится в сознании, дышит без использования аппаратуры, но отвечает только на звонки близких.
Известно, что рабочий график Михалкова не подвергся изменениям. Его два спектакля на 6 и 7 февраля состоятся.
Источник фото:TIZIANA FABI/AFP/East News
Источник:Комсомольская правда
Автор:Галина СьюТеги:
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