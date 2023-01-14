77-летний Никита Михалков идет на поправку – врачи

Режиссера Никита Михалков госпитализировали 5 января с температурой, одышкой и кашлем, после чего артисту поставили в диагнозе пневмонию. На данный момент есть информация, что Михалкову становится лучше.

Врачи отмечают положительные перспективы. Планируется перевод из реанимации в палату планового лечения. Михалков находится в сознании, дышит без использования аппаратуры, но отвечает только на звонки близких.

Известно, что рабочий график Михалкова не подвергся изменениям. Его два спектакля на 6 и 7 февраля состоятся.