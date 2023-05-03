77-летнего Евгения Петросяна не спешат выписывать из клиники

Народного артиста России, знаменитого отечественного юмориста Евгения Петросяна еще не выписали из больницы.

Правда, ничего серьезного у артиста, к счастью, не выявлено.

Оказалось, Евгений Ваганович просто проходил двухдневную диспансеризацию.

Напомним, 1 мая 2023г. в СМИ просочился слух о внезапной госпитализации знаменитого шоумена. Якобы юморист почувствовал себя плохо и упал, сильно ударившись головой.

Как только 77-летний комик снова получил возможность сделать заявление прессе, он поспешил успокоить взволнованных поклонников и сообщил, что действительно находится в больнице, однако просто проходит плановое обследование.

Артист призвал не нагнетать панику и заверил, что с ним всё в полном порядке. «Отлично себя чувствую», –– рассказал народный артист в беседе с агентством Газета.Ru.