70-летний Леня Голубков и 33-летняя Ольга Мюнхгаузен узаконили свои отношения

В жизни актрисы Ольги Петровой ключевую роль сыграл Олег Янковский.

Особенно в сценическом образе барона Мюнхгаузена. Она и фамилию свою поменяла из-за этого. Петрова-Мюнхгаузен, похоже, вообще обожает чудеса.

На счету 70-летнего Владимира Пермякова свыше сорока ролей в кино.

Но для миллионов россиян времен перестройки он навсегда остался Леней Голубковым, прославившим пирамиду «МММ».

На сцене пара сошлась в дуэте «Привет из 90-х».

При этом и Ольга и Владимир считают себя «родом из СССР». За шесть лет близости они несколько раз собирались узаконить свои отношения, последний раз хотели подгадать под столетие образование СССР, но немного не рассчитали.

Тем не менее, брак состоялся. Для Ольги он первый, для Владимира - четвертый.

Я вас боюсь, Владимир Сергеевич! – шутит супруга.

Кокетничает, конечно. Мюнхгаузены ничего не бояться.