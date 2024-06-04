68-летняя певица Лариса Долина показала себя в алом платье с бахромой
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Певица Лариса Долина сфотографировалась в красном длинном платье с бахромой и показала снимок своим поклонникам. Образ она дополнила ярким макияжем с алой помадой и укладкой.
Несмотря на то, что Ларисе Александровне уже 68 лет, одевается она по-прежнему экстравагантно. Артистка не отказывает себе в блестящих вещах, мини-юбках и шортах. За это некоторые ее критикуют, так как считают, что она выбирает образы не по возрасту.
Однако саму Долину мнение хейтеров не волнует. В личном блоге она нередко делится фотографиями и видео с в эффектных платьях, и недавно показала себя в красном платье в пол, украшенном стразами и бахромой.
«Этим постом я вовсе не хотела, чтобы вы все подумали, будто я считаю себя красавицей. Вовсе нет. Но, поверьте, нет некрасивых женщин», - заявила Долина.
К слову, Лариса Александра делилась, что не желает в 68 лет выглядеть, как старушка. Она считает, что в свои годы является обладательницей хорошей фигуры, поэтому может себе позволить носить все, что ей хочется.
Отметим, что часто за наряды критикуют и певицу Любовь Успенскую. На концертах и светских мероприятиях она появляется в коротких платьях и отдает предпочтение прозрачным тканям. И несмотря на критику, артистка считает, что всегда выглядит прекрасно.
Ранее Лариса Долина рассказала, что в молодости подверглась нападениям незнакомцев.