63-летнего Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт

Все поклонники и близкие Игоря Николаева крайне обеспокоены последними новостями о нем. Как сообщает Telegram-канал «112», 63-летнего артиста госпитализировали с подозрением на инфаркт.

Известно, что в ночь с 30 на 31 января мужчину отвезли в один из столичных кардиологических центров. Сейчас музыкант находится в отделении интенсивной терапии. Подобная информация попала в распоряжение Пятого канала.

Редакция Passion. ru желает Игорю Николаеву скорейшего восстановления!

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