13:34, 31 января 2023
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63-летнего Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт
112: Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт .
Фото: Владимир Андреев/ Starface.ru
Все поклонники и близкие Игоря Николаева крайне обеспокоены последними новостями о нем. Как сообщает Telegram-канал «112», 63-летнего артиста госпитализировали с подозрением на инфаркт.
Известно, что в ночь с 30 на 31 января мужчину отвезли в один из столичных кардиологических центров. Сейчас музыкант находится в отделении интенсивной терапии. Подобная информация попала в распоряжение Пятого канала.
Редакция Passion. ru желает Игорю Николаеву скорейшего восстановления!
Ранее мы писали о том, что едва передвигающаяся Анастасия Волочкова находится в медицинском учреждении. Подробности читайте в этой статье.
Источник фото:Владимир Андреев/ Starface.ru
Источник:Telegram-канал «112»
Автор:Лия НовостнаяТеги: