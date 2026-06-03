61-летний Киану Ривз публично признался в любви к художнице

Как сообщает издание People, 30 мая на красной дорожке мероприятия журналисты спросили актёра, легко ли ему любить 53-летнюю Грант. Ривз ответил одним словом, но очень убедительно.

Киану Ривз — звезда культовой франшизы «Матрица» и легенда Голливуда. Актёр известен своей скрытностью в вопросах личной жизни и крайне редко комментирует отношения с возлюбленной.

На гала-вечере в Музее современного искусства пара появилась вместе. Ривз был в классическом чёрном костюме с галстуком, Грант выбрала тёмно-бирюзовый костюм с цветочным принтом — укороченный топ и юбку асимметричного кроя, дополнив образ золотым клатчем и балетками. Влюблённые не скрывали нежности: позировали, держась за руки, и даже поцеловались на ковровой дорожке.

Когда журналисты спросили, легко ли Киану любить Александру, актёр ответил коротко: «Да!» Грант в свою очередь призналась, что их роман влияет на её творчество и вдохновляет на создание абстрактных картин.

Редкое признание актёра удивило поклонников. Ривз практически никогда не делится подробностями личной жизни и предпочитает оставаться закрытым для прессы.

Напомним, Киану Ривз и Александра Грант вместе уже семь лет. Пара познакомилась ещё в 2011 году, но несколько лет оставались просто друзьями, прежде чем начать романтические отношения. Ривз также отметил в беседе с People, что их отношения положительно влияют на творчество художницы.

Ранее актёр удивил поклонников новой короткой стрижкой, которую продемонстрировал на том же мероприятии.