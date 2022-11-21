59-летняя Лолита показала на камеру обвисшую грудь
Певица Лолита никогда не комплексовала по поводу своей внешности. 59-летняя звезда считает, что находится в прекрасной форме и позволяет себе выходить в свет без макияжа. Недавно она опубликовала видео, на котором появилась в одном бюстгальтере. Увиденное понравилось не всем поклонникам.
Брюнетка обратилась к фанатам, которые с нетерпением ждут ее новых концертов. Она активно гастролирует и радует зрителей своим творчеством. Артистка послала им воздушный поцелуй.
«И снова до встречи со зрителем. Поехала дальше», – поделилась Лолита.
Исполнительница позировала в откровенном черном лифе. Некоторые пользователи Сети раскритиковали женщину и попросили не показывать «обвисшую» грудь. А другие посоветовали ей приобрести белье с пуш-ап эффектом, чтобы приподнять формы.
В одном из интервью звезда рассказала, что не делала маммопластику, потому что боится хирургического вмешательства. Лолита отметила, что для эффектных нарядов выбирает корректирующее белье, а в интимной жизни предпочитает такие позы, при которых ее фигура смотрится выигрышнее всего.
Напомним, что недавно Лолита сообщила о своем мужчине, с которым счастлива в отношениях. Журналисты сделали вывод, что избранник артистки намного моложе ее.