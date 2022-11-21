59-летняя Лолита показала на камеру обвисшую грудь

Певица Лолита никогда не комплексовала по поводу своей внешности. 59-летняя звезда считает, что находится в прекрасной форме и позволяет себе выходить в свет без макияжа. Недавно она опубликовала видео, на котором появилась в одном бюстгальтере. Увиденное понравилось не всем поклонникам.

Брюнетка обратилась к фанатам, которые с нетерпением ждут ее новых концертов. Она активно гастролирует и радует зрителей своим творчеством. Артистка послала им воздушный поцелуй.

«И снова до встречи со зрителем. Поехала дальше», – поделилась Лолита.