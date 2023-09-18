56-летняя юмористка Елена Воробей намерена судиться с управляющей компанией. Знаменитость поделилась откровением в эфире шоу «Звезды сошлись».

Недавно Воробей приобрела квартиру в центре Москвы с двумя просторными спальнями. По словам Елены, недвижимость в столице — ее давняя мечта. Вот почему она с большим воодушевлением принялась обустраивать имение. Однако спустя время ее положительные эмоции исчезли, и причина этого заключается в подозрительных поступках управляющей компании.

Оказалось, что внутреннюю территорию ЖК перепродали частной школе, оставив жителям дома лишь маленький участок земли. «На наших глазах ЖК бизнес-класса превращается в революционную площадку», — цитирует The Voice высказывание юмористки из эфира шоу.

Воробей отметила, что стоимость квартир составляет от 20 до 50 миллионов рублей. Она вместе с инициативной группой забила тревогу, но ни застройщик, ни управляющая компания не реагируют на недовольства публики.

Елена убеждена, что ее, как и других жильцов дома, обманули. Вот почему она намерена обратиться за помощью в суд и сменить управляющую компанию.

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