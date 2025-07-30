56-летняя Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в леопардовом купальнике
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56-летняя Светлана Бондарчук отдыхает в Баку и проводит много времени на пляже. Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука похвасталась фигурой в леопардовом раздельном купальнике и привела в восторг своих поклонников.
Она опубликовала серию снимков, на которых запечатлена на территории отеля в одном бикини. Светлана дополнила образ жемчужными бусами и солнечными очками в крупной оправе.
Публикация звезды набрала более 6 тысяч лайков. В комментариях ей сделали множество комплиментов.
«Красивая и настоящая!», «Какая же красивая фигурка», «Вы в шикарной форме. Обалденно выглядите», — отметили пользователи Сети.
В 2020 году Светлана Бондарчук вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко. У пары есть общий сын Петр. У телеведущей также есть двое детей от Федора Бондарчука.
Ранее 56-летняя Светлана в черном платье вышла в свет с двухлетним сыном. Ребенок появился на свет в 2023 году, и, как предполагают пользователи Сети, мальчика выносила суррогатная мать. Сама Светлана не подтверждала, но и не опровергала подобную новость.