56-летняя Светлана Бондарчук похвасталась фигурой в леопардовом купальнике

56-летняя Светлана Бондарчук отдыхает в Баку и проводит много времени на пляже. Бывшая жена режиссера Федора Бондарчука похвасталась фигурой в леопардовом раздельном купальнике и привела в восторг своих поклонников.

Она опубликовала серию снимков, на которых запечатлена на территории отеля в одном бикини. Светлана дополнила образ жемчужными бусами и солнечными очками в крупной оправе.

Публикация звезды набрала более 6 тысяч лайков. В комментариях ей сделали множество комплиментов.

«Красивая и настоящая!», «Какая же красивая фигурка», «Вы в шикарной форме. Обалденно выглядите», — отметили пользователи Сети.